Flinke kortsluiting bij Nathalie en Dennis en ook Candice ziet nog obstakels: ‘Blind Getrouwd’ nadert de eindmeet

TVHet ‘Blind Getrouwd’-experiment nadert met rasse schreden de eindmeet. Volgende week volgt pas het eerste beslissingsmoment, maar wij brengen nu al onze prognose voor de drie overgebleven koppels. Enkel Candice & Marijn zeggen definitief ja tegen elkaar. Nathalie & Dennis willen nog even verder samen leven, maar zullen er later dan toch de brui aan geven. Hanne & Dave zetten meteen een punt achter hun huwelijk.

We gaan voor een keiharde prognose. Slechts één florissant huwelijk op vier na dit seizoen van ‘Blind Getrouwd’. Met nog even het voordeel van de twijfel voor Nathalie & Dennis. Al wordt het volgens ons ook voor dit duo uiteindelijk een einde in mineur. Voor liefde moet je immers met zijn tweeën zijn. Niks aan te doen. Vorige week al spatte het huwelijk van de vijftigplussers Veerle & Sven uit elkaar. Veerle zag één dag langer samenleven met Sven niet meer zitten en stapte met onmiddellijke ingang uit haar huwelijk. Zij liet een gecrashte Sven achter.

In een behoorlijk softe negende aflevering, met eerst nog mooie beelden uit de huwelijksdag van Hanne & Dave én met een halfuur spelletjes met enige psychologische inslag, kwamen we toch verrassend veel te weten over de gemoedstoestand van Dennis. Tijdens het afsluitend ‘kampvuur’ waarbij iedereen met complimentjes mocht zwaaien, werd al duidelijk dat hij er behoorlijk gefrustreerd bij zat. De heerlijke spontaniteit van Candice en Marijn was daar ongetwijfeld niet vreemd aan. Dat Dennis zich opnieuw volledig blootstelde als de man die ‘flabbergasted’ was door Nathalie en sinds het eerste moment een connectie met haar wilde smeden, maar ook nu weer nul op het rekest kreeg, kwam duidelijk hard aan. Hij zat er bijzonderlijk ongemakkelijk bij. De commercieel afgevaardigde van de basketbalploeg Leuven Bears had duidelijk een keihard inzicht in zijn huwelijksstatus gekregen. Zijn instant verliefdheid vanaf het ogenblik dat prinses Nathalie zijn leven binnenstapte, werd niet beantwoord. Het feit dat zij nooit eerder samenwoonde met een partner bleek een grote hindernis. Volgens ons een te grote hindernis.

Waakvlam

Die frustrerende vaststelling zou later, tijdens de laatste week samenwonen, tot een flinke kortsluiting leiden. Het siert Nathalie dan weer dat ze dat netjes oploste. Maar als na tien weken enkel de waakvlam blijft branden, dan voorspellen wij weinig groots vuur. Mogelijk beslissen de twee om het experiment nog even verder te zetten. We vrezen evenwel dat na die extra tijd zelfs de waakvlam zal doven. En dat Nathalie een eind zal maken aan de droom van Dennis.

Bij Hanne & Dave zijn we overtuigd dat de twee bij hun beslissingsmoment meteen een einde zullen maken aan hun ‘Blind Getrouwd’-status. Ja, er was de wake-upcall tijdens het kasteelweekend, met opnieuw een erg gedreven Dave die vlot overkwam. En met Hanne die inzag dat ze misschien iets te te hard haar eigen parcours had bewandeld. Maar we moeten ook eerlijk zijn en blijven. We geloven namelijk weinig van dat plotse openbloeien van Dave. Laat het ons eerder houden op het aftellen naar het einde van de proefperiode. Zelfs van een spatje verliefdheid is immers weinig of geen sprake. Zelfs amper van mooie, pure vriendschap. Bij een idyllische wandeling langs het water stellen wij ons iets anders voor dan twee mensen die netjes naast elkaar lopen. Elkaar een hand geven, elkaar wat dichter trekken, een kus, niks van dat alles. Al die weken zijn we op onze honger blijven zitten met de vaststelling dat Dave ‘zijn’ Hanne misschien wel emotioneel heeft bedrogen. Voor de camera heeft hij evenwel nooit gezegd dat hij haar eigenlijk niet ziet zitten. Maar veel verder dan zeggen dat hij de huwelijksdag héél bijzonder vond, kwam hij ook niet.

De volgende twee weken vallen de beslissingsmomenten voor de drie koppels. Waarna eind april een ‘update’ van de relaties wordt gemaakt.

Wij lichten de koppels afzonderlijk door:

Hanne & Dave: “We begrepen snel dat er communicatieproblemen waren”

De intense beelden van hun huwelijksdag waren best pittig. Al bleek dat Dave die dag op een verre planeet vertoefde. Maakte Hanne immers niet duidelijk dat ze ‘moeilijke’ stiltes altijd opvult. Dat zij niet opgeeft. Dat zij Dave beter wilde leren kennen. Hallo Dave?! Als een volleerde kunstenaar - “Aanschouw de Dave Panamarenko” - knutselde hij zijn status tot een kunstwerkje. En begreep Hanne voor het eerst met wie ze eigenlijk getrouwd was. En dat er veel communicatieproblemen waren. Opmerkelijk is wel dat Dave duidelijk maakte dat hij tot de laatste snik wil vechten voor zijn huwelijk met Hanne. Veel vechtlust hadden we de voorbije afleveringen nochtans niet opgemerkt.

Slaagkansen: 5 procent (was 10 procent)

Nathalie & Dennis: “Het was precies alsof zijn woorden op waren”

Ze leken bij de voorstelling van ‘Blind Getrouwd’ het koppel dat het meeste potentieel had. Mooie vrouw, knappe man. Standing, stijl, niveau. En dat vinden we na negen afleveringen nog steeds. Maar intussen is wel het besef gekomen dat er wat schort. Aan Nathalie. Volgens de matchmakers had en heeft ze zowat alles in het leven wat ze verlangt: eigen huis, goeie job, liefdevolle ouders, hechte vriendenkring. Maar geen man. Al een paar jaar single en nog nooit écht samengewoond. En toen gingen er een paar alarmpjes af. “Ik word niet gemakkelijk verliefd. Op een coup de foudre reken ik absoluut niet. Ik zoek een initiatiefnemer maar ook iemand die me de ruimte geeft en tijd om verliefd te worden.”

Dennis leek de perfecte man. ‘Flabbergasted’ van dag één. Tot zowat de allerlaatste dag. Pas tijdens het weekend in het kasteel van Beernem viel zijn frank: voor échte liefde, voor een geslaagd huwelijk moet je er met twee voor willen gaan. Bij Nathalie is het de Processie van Echternach. Maar dan wel met drie in plaats van twee stapjes achteruit. Het bommetje barstte zonder aanwezigheid van de camera’s. Eerst bleef hij woordeloos. “Het was precies of zijn woorden op waren”, stelde Nathalie vast. Maar Dennis was duidelijk: “Ik kon het niet opbrengen zonder een voorhamer boven te halen.” Uiteindelijk werd alles netjes uitgepraat. Van grote liefde is evenwel geen sprake meer. De grote vraag is of Nathalie en Dennis zich nog wat extra tijd gunnen om toch hun huwelijk te redden.

Slaagkansen: 5 procent (was 25 procent)

Candice & Marijn: “Ik kan niet in the middle of nowhere wonen”

Flashback naar de allereerste aflevering van ‘Blind Getrouwd’ van dit seizoen. Candice, van Beveren-Waas, heeft net vernomen dat ze gaat huwen. Met een compleet onbekende man. Haar vader, Luc, is meteen op zijn hoede. Als hij maar niet ‘van over het water’ is. Pas op met ‘den tunèl’, klinkt het. De Kennedytunnel bedoelt de papa. Geliefkoosde dagelijkse ergernis voor tienduizenden automobilisten. Maar ook al weet Candice nog niet dat haar man in Binkom woont, dus aan de ‘andere kant’, toch maakt ze dan al duidelijk dat dat niet onoverkomelijk is. “Als het écht een match is, wil ik dat wel doen. Dat vind ik het niet erg. En vinden we wel een oplossing.”

De voorbije weken bleek de tunnel zowat het enige twistpuntje tussen Candice en Marijn. En dus trok onze projectmanager nog eens op missie met Candice. Fijne wandeling, idyllische beelden, plaats alom, dieren alom. “Er is ruimte, rust, noem maar op”, klonk het. Maar Candice bleef op de vlakte. “Ik kan me niet voorstellen dat ik hier zou wonen in the middle of nowhere”, klonk het. Alsof Beveren-Waas ‘the city that never sleeps’ is, dachten we. Ach, het was en is een leuk discussiepunt dat we wat graag volgden. Het zegt natuurlijk ook iets over de honkvastheid van Candice. Papa, mama, haar vriendinnen, de school, ... Maar ze is ook wereldreizigster. Dan kan een tripje retour Binkom nooit een probleem zijn. “Smooth sailing”, zoals ze het zelf omschreven.

Slaagkansen: 100 procent (was 95 procent)

Veerle & Sven

Slaagkansen: huwelijk vroegtijdig afgesloten

Lees ook: