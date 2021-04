‘Flikken BXL’-reporter Karel Lattrez belaagd tijdens politietussenkomst

TVSinds ze voortdurend in de voetsporen van de Brusselse politie lopen ervaren ‘Flikken BXL’-reporter Karel Lattrez en zijn cameraploeg permanent hoe het ‘gewone leven’ in de hoofdstad is voor een man of vrouw in uniform. In de vierde aflevering van ‘Flikken BXL’ zien we hoe Lattrez en co. belaagd worden tijdens een politietussenkomst in de Marollen. “Vanaf het moment dat sommige jongeren een blauw uniform zien, wordt het een wij-zij verhaal”, vertelt hoofdinspecteur Kris.