Flamme Fatale is blij dat ze verlost is van het masker: “Eerste afleveringen waren bijna niet te doen”

TV Phaedra kreeg in ‘De Bachelor’ de allereer­ste kus van Fabrizio: “Ik voelde me welgeteld vier uur speciaal”

Drie afleveringen. Zoveel tijd - of gebrek daaraan - volstond voor bachelor Fabrizio om overstag te gaan voor de charmes van Phaedra. De West-Vlaamse kreeg als allereerste een kus van ‘haar’ Griekse god, maar ontdekte dat hij niet veel later ook met de Nederlandse Sanne zoende. “Ik was daar uiteraard niet als enige, maar ik voelde me toch gekwetst.”

24 februari