Flamme Fatale doet een aanzoek en Stan Van Samang komt meespeuren in ‘The Masked Singer’

Stan Van Samang is deze week trouwens gastspeurder van dienst. Vorig seizoen was hij nog hoofdverdachte voor Duiker en vorige week liet gastspeurder Bart Peeters zijn naam vallen bij IJskoning. Maar nu is hij dus vrij van elke verdenking in The Masked Singer. Hij maakt zijn opwachting in de show om mee te speuren met Jens Dendoncker, Kevin Janssens en Ruth Beeckmans. “Je bent elke dag bezig met muziek, met mensen, met stemmen”, merkt Niels Destadsbader op. De verwachtingen zijn dus hooggespannen. “Ik voel de druk al”, lacht Stan. “Maar ik hoor niet anders dan: ‘Het is kei moeilijk’, ‘Ik heb geen idee’, ‘Vorig jaar was ik zeker, maar nu…’. Dat wordt dus dramatisch denk ik.”