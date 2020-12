'First Dates'-koppel verhuist naar Spanje: "Als we nog willen genieten, moet het nu”

Breed lachend en met de armen over elkaars schouders geslagen kwamen Marc en Martina uit het 'First Dates'-restaurant gewandeld in de aflevering van gisteren. Zij zocht een goedlachse, ruwe bolster met blanke pit, hij zocht geen specifiek type, zolang het maar klikte. En dat deed het. In die mate zelfs dat ze samen naar het zuiden vertrekken. "In april verhuizen we samen naar Spanje", glundert Martina. "Marc was dat al van plan en ik heb besloten om mee te gaan."

Vrouw verloren

Marc vertelde al dat hij een huis heeft aan de kust in Murcia en dat hij daar zijn pensioen wil doorbrengen. Martina gaat dus mee, maar in tegenstelling tot haar nieuwe vriend, zal zij wel regelmatig terugkeren naar België. "Woensdag ga ik normaal altijd mijn kleindochter van drie van school halen", zegt ze. "Elke week zal dat dan niet meer lukken, maar ik hoop het toch om de paar weken te blijven doen." Voor ex-dokwerker Marc is het een droom dat hij een vrouw vond die met hem wil afreizen naar het zuiden. "We zijn geen achttien meer, als we nog van het leven willen genieten, moeten we dat nu doen", zegt hij. Marc kent de schaduwkant van het leven, twee jaar geleden verloor hij zijn vrouw aan kanker. "Als ze niet ziek was geworden, waren we samen 150 jaar geworden."