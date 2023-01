Finale van ‘Eurosong’ lokte net geen 900.000 kijkers

TV RECENSIE. ‘Not So Pretty’: “Het horrorver­haal dat ‘Dopesick’ schetst over de opiatencri­sis, schetst deze docu over de verzor­gings­in­du­strie”

De verzorgingsindustrie is een booming business. We smeren ons dagelijks met z’n allen vol om ons beter te voelen en dat ook uit te stralen. Maar al die crèmes, lotions en maskertjes mogen ons dan aan de buitenkant een frissere look geven, de effecten aan onze binnenkant zijn een heel stuk minder schoon. Van lekkende plastic verpakkingen en industriële chemicaliën die onze hormonen verstoren en ons zelfs ziek en onvruchtbaar maken tot asbest in gezichts- en babypoeders. Werd ‘Not So Pretty’ op Streamz louter in het leven geroepen om ons finaal over de rand van een zenuwinzinking te duwen? Of is het net de wake-upcall die we massaal verdienen? Evelien Delgouffe zoekt het in onze ‘Kijkgids’ voor u uit.

17:00