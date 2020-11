Finale ‘The Masked Singer’ is best bekeken VTM-programma ooit

Liefst 2,1 miljoen Vlamingen hebben de ontknoping van ‘The Masked Singer’ gevolgd. Met 2.110.316 kijkers (live + uitgelegd) is de finale van de zangwedstrijd het best bekeken VTM-programma ooit.

Dit weekend was het al duidelijk dat de finale van vrijdagavond al het best bekeken VTM-programma van de voorbije twintig jaar was.



Nu de definitieve cijfers bekend zijn, heeft ‘The Masked Singer’ het record verbroken van ‘Wedden Dat?’. In 1989 haalde die show 2.092.000 kijkers. Ook qua marktaandelen scoort The Masked Singer historisch met 80,4% in de doelgroep 18-44.

Er keken ondertussen ook al 905.000 Vlamingen naar ‘Behind The Mask - The Day After’ van zaterdag 7 november, waarin Sandra Kim, Giovanni Kemper en Kevin Janssens een inkijk gaven in hun parcours van The Masked Singer. Ten slotte zette The Masked Singer ook online sterke cijfers neer. In de Guessing Game op vtm.be werden de voorbije weken maar liefst 860.000 gokjes gewaagd.

“Het record van Wedden Dat? dateert uit de begindagen van VTM, toen er amper Vlaamse zenders waren, laat staan digitale televisie of streamingplatformen”, zegt Maarten Janssen, channel manager VTM. “Het leek dan ook bijna onmogelijk om dat 31 jaar oude record ooit nog te breken. Al van bij het begin in 1989 wil VTM ons leven kleuren. En daar is in deze donkere tijden duidelijk meer dan ooit nood aan. Het is fantastisch om te zien dat we met de finale van The Masked Singer zoveel Vlamingen hebben kunnen beroeren.”

Tweede seizoen

‘The Masked Singer’ vraagt dus duidelijk om een tweede seizoen, en dat komt er ook, bevestigt Davy Parmentier, creatief directeur VTM. “We beginnen onmiddellijk met de voorbereidingen van een nieuw seizoen. En dat belooft nog spannender te worden dan het eerste. Want we kregen de voorbije weken veel spontane sollicitaties binnen, vaak uit onverwachte hoek. Wie van hen straks ook effectief in zo’n pak gaat kruipen, is uiteraard top secret.”