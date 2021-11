Filmpjesronde doet zijn ding en zorgt op drie seconden tijd voor andere winnaar: dit was ‘De Slimste Mens’

TVKort en krachtig samengevat: de twintigste aflevering van ‘De Slimste Mens Ter Wereld’ was er eentje om snel te vergeten. Nieuwkomer Jaouad Alloul, kunstenaar en ondernemer, kwam, zag en mocht weer vertrekken. Hoe hij in ‘De Slimste Mens’ sukkelde, zal een raadsel blijven. Hij werd aangekondigd als ‘primus van de klas’ of als ‘prutser van de avond’. Uiteindelijk werd het dat laatste. Zijn concurrenten, Arjen Lubach en Merol, plaatsten zich moeiteloos voor de finaleweken.

Dorian Liveyns, het lief van James Cooke, zal een dag na zijn nipte nederlaag nog wat extra gevloekt hebben. Had hij toevallig naast deze Jaouad Alloul gezeten, dan had hij wellicht wel verder kunnen spelen. Niet dus. Alloul mag dan wel de fijne spreekbuis zijn voor de LGBTQ+-gemeenschap en bruggenbouwer voor meer diversiteit en solidariteit, als quizzer hadden we hem graag wat meer weerwerk zien geven tegen onze Nederlandse vrienden Lubach en Merol. Dat gebeurde jammer maar helaas niet. Dat we op onze honger zouden blijven zitten, werd al bij de allereerste vraag duidelijk. Bij Alloul ging geen lampje branden bij de vraag én de foto over Gordon, de brulboei in ‘K2 Zoekt K3'. Het eerste, maar zeker niet het laatste vacuümpje in de hersenpan van Jaouad. Geen erg overigens, al blijf je dan wel beter weg uit een tv-quiz, die deels is opgebouwd uit dat soort weetjes.

Wat volgde was dus een fletse quizavond, die helemaal aan het einde van het reguliere spel toch nog heel even spannend werd bij het allerlaatste filmfragment. Het leek alsof Merol carte blanche kreeg met een gemakkelijk fragment over de talkshow van Conan O’Brien, maar dan was het Lubach die met een flitsende driepunter - ‘CNN, ‘Conan O’Brien’, Larry King’, 120 seconden roofde en zo toch nog won. Wat Van Looy noopte tot de opmerking dat Merol ‘het liet liggen’. Perfect samengevat, Erik.

In de finale kon Alloul zich nog tot op gelijke hoogte van Merol spelen, maar de zangeres wist netjes af te ronden met vier goede antwoorden over tennisfenomeen Roger Federer. Maandag is er een nieuwe ‘Slimste Mens Ter Wereld’, hopelijk met drie échte kandidaten. En met een wat scherpere vakjury dan het duo Cannaerts-Ayani, dat het slappe quizniveau niet wist op te krikken en dus mee de dieperik inging. En dan hebben we het niet eens over de ongepaste grap over chlamydia waarmee quizzer-voor-één-avond Jaouad Alloul dacht te kunnen scoren.

De leukste quotes

Lubach (over Alloul): “Tot nog toe komt hij over als een homo-universalis. Letterlijk. Ik ben zo enorm under-dressed.”

Jurylid Cannaerts (over Alloul): “Straks is hij de primeur van de klas. Of de prutser van de avond.”

Jaouad (over voetbal): “Ik vind voetbal geld- en tijdverspilling.”

Kantelmomenten

Alloul mist zijn start. Hij scoort niet in ‘3-6-9' en staat na ‘Open Deur’ op 59 seconden.

In de ‘Puzzel’ wordt hij door de makers van het programma geholpen. Hij geeft het woord ‘vliegtuig’ waar het juiste antwoord eigenlijk ‘tuig’ had moeten zijn. Het antwoord wordt toch goedgekeurd.

In de fotoronde krijgen Lubach en Merol elk een moeilijke reeks, waardoor de achterstand van hun concurrent niet groter wordt.

In de filmpjesronde zorgt Lubach voor een verrassend eindoffensief.

In de finale komt Jaouad eerst mooi terug, maar Merol speelt perfect uit.

De eindscore (voor het finalespel)

1. Arjen Lubach: 412 sec.

2. Merol: 403 sec.

3. Jaouad Alloul: 253 sec.

De stand

1. Gloria Monserez: 7 deelnames - 3 overwinningen - 3 finales gewonnen - 1 finale verloren

2. Merol: 6 deelnames - 2 overwinningen - 4 finales gewonnen

3. Arjen Lubach: 4 deelnames - 3 overwinningen - 1 finale gewonnen

4. Jean-Marc Mwema: 4 deelnames - 2 overwinningen - 1 finale gewonnen - 1 finale verloren

5. Steven Van Gucht: 4 deelnames - 2 overwinningen - 1 finale gewonnen - 1 finale verloren

6. Geert Meyfroidt: 4 deelnames - 1 overwinning - 2 finales gewonnen - 1 finale verloren

7. Alexander Hendrickx: 4 deelnames - 3 finales gewonnen - 1 finale verloren

8. Acid: 3 deelnames - 2 overwinningen - 1 finale verloren

9. Dorianne Aussems: 3 deelnames - 1 overwinning - 1 finale gewonnen - 1 finale verloren

10. Wiam: 3 deelnames - 1 overwinning - 1 finale gewonnen - 1 finale verloren

Nieuwkomer

Jan Maarschalk Lemmens, alias Glints. Glints is een Belgische hiphopband met soulinvloeden. Bracht in 2015 de debuutsingle ‘Dread’ uit. Die single werd goed ontvangen, en zorgde ervoor dat Glints meteen mocht optreden in de Ancienne Belgique, Trix en Melkweg. In 2017 speelde de band onder meer op Pukkelpop.

