Filip Joos gaat vernieuwde ‘Extra Time’ presenteren: “Noem me geen presentator, maar spelverdeler”

TVMake-over in ‘Extra Time’. Vanaf maandag draait de voetbaltalkshow op locatie, met publiek én een nieuwe presentator, Filip Joos (50). Al wil die dat woord zelf niet in de mond nemen. “Ik heb te veel respect voor Aster en Frank om hun rol klakkeloos over te nemen.”

De vernieuwde ‘Extra Time’ moet het podcast gevoel weergeven. Geen klassieke VRT-studio met een afgeborstelde aan- en afkondiging, meer een ongedwongen gesprek met drie gasten waarin Filip Joos modereert, maar ook deelneemt aan de gesprekken. “De term ’nieuwe presentator van ‘Extra Time’, voelt dus niet helemaal juist”, zegt Filip. “Het is niet zo dat ik recht in de camera ga kijken om mijn zegje te doen, daar liggen mijn kwaliteiten niet. Bovendien heb ik ook te veel respect voor Frank en Aster om hun rol klakkeloos over te nemen. Maar na hun vertrek moesten we natuurlijk wel een oplossing bedenken. We hebben er dus voor gekozen om hen, cru gezegd, niet te vervangen. Ik ben eerder een spelverdeler.”

Zonder publiek

Na veertien seizoenen in een VRT-studio trekt Filip Joos dit keer naar buiten om de show op te nemen. Dat doet hij telkens op een voetbalclub - maandag in de kantine van tweedeprovincialer KV Bonheiden - en met een live-publiek. “Door de pandemie zijn we noodgedwongen gaan opnemen zonder publiek, maar we misten dat contact”, legt Joos uit. “Zo’n studio met greenkey is toch eens soort ‘doos’ waarin we ons soms opgesloten voelden. Publiek zorgt voor meer dynamiek, tijdens het gesprek met de gasten, maar ook voor de kijkers thuis. Ter voorbereiding deden we twee proefopnames en daar was eigenlijk elke partij tevreden van.”

Volledig scherm Filip Joos © VRT

“Een evolutie, geen revolutie”, noemt de ex-voetballer en verwoed podcastluisteraar zijn nieuwe ‘Extra Time’. Bedacht met de ploeg die het al jaren maakt, want aan een stopzetting is nooit gedacht. “Omdat we nog een lopend contract hadden, lag die optie nooit op tafel”, zegt Joos die opnieuw vertrouwde analisten als Youri Mulder, Arnar Vidarsson en Peter Vandenbempt zal ontvangen. Hier en daar zal er ook weleens een nieuw gezicht opduiken, maar zijn gewaarde collega Aster Nzeyimana schuift na zijn vertrek naar VTM dus niet meer aan.

IJsje in Rome

“Ik was een ijsje aan het eten in de straten van Rome toen ik een telefoontje van hem kreeg met het nieuws”, herinnert Joos zich. “Ik vind het nog steeds jammer dat zo’n megatalent de VRT verlaat, maar ik kon meteen begrip opbrengen voor zijn beweegredenen. Al ben ik er wel van overtuigd dat Aster ooit nog zal terugkeren naar het huis van vertrouwen. Al is het misschien pas al hij oud en grijs is.”

Extra Time, vanaf 4 september op Canvas

LEES OOK: