Fictiereeks over ‘gloriejaren’ van de Rolling Stones in de maak

De reeks zal zich focussen op de gloriejaren van de Rolling Stones, van hun beginjaren in sixties, tot 1972. In die periode bracht de Britse rockgroep onder meer de albums ‘Let It Bleed' en ‘Sticky Fingers’ uit. De reeks - die twee seizoenen zal tellen - wordt geschreven door auteur Nick Hornby. Hij schreef eerder al de films ‘An Education’ en ‘Brooklyn’.

Het is niet alleen de eerste keer dat de verhalen van de band in een dramareeks gegoten zullen worden, het is ook de eerste keer dat de muziek van de Rolling Stones in een drama gebruikt zal worden.

Wie de hoofdrollen zullen spelen, is nog niet bekend. Mogelijk is Harry Styles wel een optie, klinkt het in Metro. In 2016 deden er al eens geruchten de ronde dat de zanger Mick Jagger zou gaan spelen in een nieuwe biopic, maar dat project is uiteindelijk niet doorgegaan. Styles is wel een grote fan van de zanger, en heeft hem al enkele keren geïmiteerd, bijvoorbeeld in ‘Saturday Night Live’.