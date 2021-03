Ferry Bouman is terug: bekijk hier de trailer van ‘Undercover’-spin-off ‘Ferry’

TV Marijn Devalck neemt afscheid van ‘Meneer Boma’: “Nu verder doen, dat zou niet kloppen”

9 maart Het is even slikken voor de trouwe fans van ‘F.C. De Kampioenen’. Na 30 jaar hebben de acteurs zelf beslist om een einde te breien aan de populairste Vlaamse comedy ooit. Een beslissing waar ook Marijn Devalck, a.k.a. Balthasar Boma, helemaal achterstaat. “Die 30 jaar is een unieke periode geweest, we hebben een label dat niet vervangbaar is. Maar nu verder doen, dat zou niet kloppen.”