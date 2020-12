Ferdy van ‘First Dates’ heeft het niet makkelijk gehad: “Ik was dat dikke homootje”

TV Netflix schikt met erfgenamen van Sherlock Hol­mes-schrij­ver na aanklacht

21 december Netflix heeft geschikt met de erfgenamen van Arthur Conan Doyle, de schrijver van de Sherlock Holmes-boeken. Dat meldt The Hollywood Reporter maandag. De streamingdienst werd in juni van dit jaar aangeklaagd wegens vermeende auteursrechtenschending die zou zijn gepleegd bij de film ‘Enola Holmes’, over het zusje van de superspeurneus.