Fel bekritiseerde ‘Married At First Sight’-ster verdedigt zichzelf: “Ik probeerde tijdens de opnames zelfmoord te plegen”

TVIn het Verenigd Koninkrijk wordt momenteel een oud seizoen van ‘Married at First Sight Australia' uitgezonden, de Australische - en sensationelere - versie van ‘Blind Getrouwd' die ook bij ons al te zien was. Dat zorgt voor een hernieuwde interesse in de kandidaten. Vooral Ines Basic (30) valt daarbij op, voor haar weinig liefdevolle gedrag tegenover echtgenoot Bronson (36). Maar daar heeft ze goede redenen voor, legt ze nu uit in The Daily Mail.

In 2019 stapte Ines in het huwelijksbootje met Bronson. Hun korte huwelijk was echter allesbehalve gelukkig. Dat Bronson een wenkbrauwpiercing had en als stripper werkte, viel niet in goede aarde bij Ines, die de ene na de andere giftige opmerking tegen haar echtgenoot maakte en elke toenadering afblokte. Toen ze dan ook nog - tot afgrijzen van de kijkers - een affaire begon met een andere kandidaat, Sam, was hun huwelijk helemaal gedoemd. Ines werd als grote boosdoener beschouwd en kreeg tonnen haatmail over zich heen.

Open relatie

Maar volgens Ines was de situatie een stuk gecompliceerder dan werd voorgesteld in de reeks. “Ik lijk zo meedogenloos, alsof het me allemaal niets kan schelen", zegt ze in The Daily Mail. “Maar Bronson hield van open relaties ... Dat hebben ze gewoon niet laten zien, en dat is volgens mij best een cruciaal deel. Het voelde alsof ik het zwijgen werd opgelegd. Ik kwam echt slecht uit de montage." En ze voegt eraan toe: “Tot op vandaag krijg ik vragen: ‘Waarom vond je hem niet leuk?’. Maar ik ben het moe om het uit te leggen.”

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm Ines zegt dat ze een posttraumatische stressstoornis kreeg tijdens de opnames © Emily Vanlommel

De moeizame relatie met Bronson eiste ook z'n tol bij Ines, legt ze nu uit. “Ik probeerde tijdens de opnames zelfmoord te plegen en kreeg last van een posttraumatische stressstoornis", zegt ze. “Dat ik moest blijven filmen, was erg moeilijk. Een vriend van me stierf, mijn vader verliet mijn moeder, en dan nog die hele situatie met Sam (de man met wie ze Bronson bedroog, red.). Ik vond hem écht leuk en dacht dat we samen zouden gaan wonen. Maar ik heb niets meer van hem gehoord. Ik verloor zoveel gewicht en volgde therapie. Ik moest van scène naar scène gedragen worden, omdat ik zo zwak was.”

Geen contact meer

Nu de reeks opnieuw te zien is in het Verenigd Koninkrijk, worden oude wonden opnieuw opengereten. Vooral omdat Ines bedolven wordt onder de negatieve reacties krijgt. “Er zijn heel wat mensen die me leuk vinden, maar er zijn ook heel veel dreigende berichten”, geeft ze toe. “Echte bedreigingen. Het is erger dan het ooit in Australië geweest is. Mensen schrijven nu: ‘Ik ga je moeder martelen’ of ‘Als je naar hier komt, vermoorden we je.' Dat was niet zo in Australië.”

Contact met haar ex-echtgenoot heeft ze in ieder geval niet meer. “Bronson heeft nooit meer tegen me gepraat", haalt ze de schouders op. “Hij heeft me geblokkeerd, en tot op vandaag heb ik niets meer van hem gehoord. Had ik wat meer ruimdenkend kunnen zijn en hem kunnen tolereren? Ja", geeft ze toe, al wijt ze haar gedrag toch grotendeels aan Bronson. “Maar hij praatte niet veel en had niet veel te zeggen. Hij voelde zich niet op z'n gemak met de camera’s. Serieus: hij heeft de hele tijd amper drie woorden gezegd."

Dit vertelde Sam onlangs over z’n affaire met Ines Volledig scherm Sam stapte in het huwelijksbootje met Elizabeth, maar begon een affaire met Ines. © Petra Hulselmans De affaire tussen Ines en Sam was een van de hoogtepunten van ‘Married At First Sight Australia 2019'. Ines vertelt nog steeds dat ze Sam écht leuk vond en dat ze had gehoopt om met hem samen te gaan wonen, maar Sam dacht er niet bepaald hetzelfde over. Volgens de man was de hele affaire bovendien in scène gezet. “De producenten namen me mee naar een donkere kamer en vroegen me om die affaire met Ines te beginnen. Ze zorgden ervoor dat zij me een berichtje zou sturen. Dat was opgezet spel. En toen ik haar op de date night op het bed gooide, kwamen de producenten zo'n vijf seconden later alweer binnen. Ik had géén seks met Ines die avond. Ik had met niemand seks tijdens de show." Sam voegt er nog aan toe dat hij geld kreeg om deel te nemen aan de show: “Ik kreeg betaald, net zoals al de rest."

Denk je aan zelfmoord en heb je nood aan een gesprek, dan kan je terecht bij de Zelfmoordlijn op het nummer 1813 of via www.zelfmoord1813.be

LEES OOK: