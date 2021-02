Feestvreugde en amoureuze bekentenissen tijdens ‘Big Brother’: nieuwkomers Mike en Matt tonen hun gevoelens

De deelnemers zitten ondertussen in de helft van het experiment, en dus kon een feestje uiteraard niet uitblijven. Zoey (29), Nick (30) en Matt (19) zijn in het dagelijkse leven actief achter de draaitafel, en zij mochten afwisselend dan ook de muziek verzorgen. Als we zeggen dat we jaloers zijn omdat de ‘Big Brother’-kandidaten een feestje kregen en wij daar al maanden naar snakken, overdrijven wij niet. Weliswaar zonder hashtag.

Na de nodige dosissen alcohol geeft de Nederlandse huismeester Mike (29) bovendien toe dat hij een serieuze boon heeft voor de Belgische Naomi (31). Oooooooh!

Al is Mike niet de enige die in de ban is van een medebewoner. Ook de Nederlandse studente Jill (22) is danig onder de indruk van de dj-skills van haar Nederlandse huisgenoot Matt. En dus besluit ze om bij hem in bed te kruipen om te knuffelen. Dat ‘geknuffel’ resulteerde weliswaar in een serieuze zuigzoen bij de dj.

Dat moet dan toch een stevige knuffel in de nek van Matt geweest zijn, als je het ons vraagt. Als je Jill daarentegen tekst en uitleg laat geven is dit het resultaat van een beet die ze hem gaf tijdens het feestje. Whatever you say girl, whatever you say...

Big Brother - De zuigzoen/beet van Matt

