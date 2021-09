Feest, kippenvel, een jodelauditie en “de beste zang tot nu toe” in een nieuwe aflevering van ‘K2 zoekt K3'

TVDertien Vlaamse en Nederlandse jongens en meisjes gaven zaterdagavond het beste van zichzelf om de plek van Klaasje in te nemen in een nieuwe auditieronde van ‘K2 zoekt K3'. In de derde aflevering lag de lat al een stuk hoger. Iets wat ook host Kürt Rogiers opgevallen is. “Je moet best wel wat sterren krijgen om boven op die stoelen terecht te komen.” Maar de jury werd opnieuw op haar wenken bediend. Eén van de kandidaten zorgde voor een kippenvelmoment, iemand anders jodelde, nog een andere kreeg de hele studio, inclusief juryleden, aan het dansen en Samantha kreeg “de beste zangauditie tot nu toe” te horen.

Deze Vlaamse kandidaten hopen een nieuw K3’tje te worden:

Myrthe (19) uit Londerzeel maakt sinds drie jaar deel uit van het Studio 100-koor en zingt binnenkort ook mee in de afscheidsshow van ‘Samson & Gert’. Maar haar ultieme droom is toch om een K3’tje te worden. Zij waagde vanavond haar kans met ‘Hart Verloren’?

Kato (24) uit ‘s-Gravenwezel is klinisch psychologe en zingt in een coverband. “Ik ga ‘Oya Lélé’ zingen omdat ik jullie vooral wil overtuigen dat er terug een K in K3 moet komen”, klinkt het vastberaden. Ze liet een ongezien feestje losbarsten in de studio.

Tineke (25) uit Zerkegem nam vier jaar geleden deel aan ‘The Voice van Vlaanderen’ en strandde in de Battles. Ze schrijft zelf liedjes, geeft les en probeert in de klas om van alles een liedje te maken. Voor haar auditie koos ze voor ‘Mama’s en Papa’s’.

Laura (19) uit Oostende is studente kleuteronderwijs en zegt altijd super vrolijk te zijn. Naar eigen zeggen past ze daarom zo goed bij K3. Daarnaast is het ook gewoon haar kinderdroom. Niet zo lang geleden verloor Laura haar broer. “Hij was altijd een grote steun en ik weet dat hij er vandaag ook bij is. Hij was zelf super muzikaal. Mijn auditie doe ik deels ook voor hem. Ik weet dat hij super trots zou zijn dat ik hier sta.” Zij bracht het nummer ‘Verliefd’.

Stijn (30) komt uit Hoboken, werkt als ambtenaar en is ook graag met mode bezig. “Ik zou perfect zijn voor K3 want dan kan ik mijn creativiteit en liefde voor muziek bundelen.” Zijn auditie op ‘Ali Baba’ heeft hij dan ook tot in de puntjes voorbereid, ook vestimentair.

Bart (18) komt uit Zedelgem, is grote fan van André Hazes én van K3 natuurlijk. “Nu jongens ook mogen deelnemen, krijg ik mijn kans. Het zou fantastisch zijn om de eerste jongen in K3 te kunnen zijn”, droomt hij. Zijn eerste optreden ooit deed hij op ‘Beroemd’.

Deze Nederlandse kandidaten wagen hun kans:

Jess (25) komt uit Eindhoven en is muziekdocente en campinganimatrice. Ze houdt ook enorm van reizen en trok in haar eentje met de auto drie maanden lang door Nieuw-Zeeland. Vanavond stond ze op het podium met ‘Kuma He’.

Florentien (28) woont Haarlem, maarIs geboren in België en belandde via Engeland in Nederland. Zij wou de jury overtuigen met haar “alternatief stemgeluid” en “eigen versie van de dansjes”. Ze bracht ‘Alle Kleuren’.

Thomas (29) komt uit Amsterdam. Volgens Thomas is het tijd voor een mannelijke kracht bij K3. “Ik heb super veel energie om dit te rocken.” Thomas had het in zijn jeugd niet altijd makkelijk en overwon een eetstoornis. “En nu sta ik hier. Met veel kennis en zelfzekerheid.” Hij koos voor het nummer ‘Ya Ya Yippie’.

Eveline (29) komt uit Zundert, is muziekdocente en studeert zelf muziektheater. “Het dak gaat eraf vandaag, want ik ga jodelen en hoop dat de hele zaal gaat meedoen”, kondigde ze haar auditie op ‘Jodelee’ aan.

Matthijs, afkomstig uit Putten, is pas 18 geworden en daarmee één van de jongste kandidaten. Hij zit in een musicalvereniging, maar was bloednerveus voor zijn auditie op ‘Liefdeskapitein’. “Je staat helemaal te trillen”, merkte Kürt Rogiers backstage op. Kon Matthijs zijn zenuwen onder controle houden?

Celester (20) komt uit Bilthoven, is studente mondzorgkunde en werkt ook als tandartsassistente. Ze was amper 10 toen ze ervan droomde om deel uit te maken van K3. “Toen was ik te jong, maar nu pak ik mijn kans.” Dat deed ze met een iets minder bekend, maar emotioneel K3-liedje: ‘Bubbel’.

Danielle (19), afkomstig uit Leersum, heeft een eigen YouTube-kanaal waarop volgens haar álles bespreekbaar is. “Ik ben opgegroeid met K3 en dat waren mijn rolmodellen. Ik ben trans en K3 was voor mij het toppunt van vrouwelijkheid, daar keek ik erg naar op”, vertelt ze. Ze hoopte om de jury te overtuigen met ‘I Love You Baby’.

Benieuw naar de mening van Hanne en Marthe?

Vanuit hun gouden box volgen Hanne & Marthe elke week alle audities. Ze krijgen de kans om onterechte afvallers op te vissen en met een Golden Ticket rechtstreeks door te sturen naar de studioshows. Hun mening over de audities en hun belevenissen in de gouden box en backstage bij ‘K2 zoekt K3' zijn meteen na elke auditieshow exclusief te volgen in ‘K2 zoekt mee’ op VTM GO.

LEES OOK: