‘Fawlty Towers’-acteur John Cleese verklapt eerste details over reboot

TV Nu Aster Nzeyimana de VRT inruilt voor VTM: deze tv-trans­fers deden de Vlaamse zenders (of de BV zelf) pijn

De lokroep van het grote geld, een zaak van mentaal welzijn of gewoon ‘omdat het kan’: tv-transfers zijn ook in Vlaanderen schering en inslag. Eerder deze week nog kondigde Aster Nzeyimana (29) aan dat hij de VRT zou inruilen voor VTM. “Dit is echt een inhoudelijke keuze", vertelde hij in een uitgebreid interview. Weekblad Dag Allemaal nam hierop de transfermarkt onder de loep, en stelde vast dat één vraag vaak terugkeert: was die position switch wel zo’n goed idee?