Faroek Özgünes zoekt in nieuwe docureeks ‘De Kasteelmoord’ naar nieuwe antwoorden: “De waarheid komt altijd aan het licht”

Wingene/Ruiselede 10 jaar Kasteel­moord. Zo beleefden onze reporters die noodlotti­ge avond: “Luttele uren na de feiten beseften we niet hoe de dood van Stijn Saelens nog jaren voor ophef zou zorgen”

Op zoek naar informatie over een banaal ongeval waarover ze weinig of niks wisten. Zo kwamen onze journalisten tien jaar geleden op het spoor van wat de meest spraakmakende moordzaak van de jongste decennia in Vlaanderen zou worden: de kasteelmoord in Wingene. Maar het vergde engelengeduld, vele tientallen telefoontjes en het vaste voornemen om niet op te geven, ook al naderde de deadline razendsnel. De gouden tip kwam net op tijd. Een reconstructie.

22 januari