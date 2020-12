Fans reageren gemengd op kerstspecial ‘F.C. De Kampioenen’: “Welgeteld één keer moeten lachen”

Showbizz Rob Teuwen droomt niet van een definitie­ve comeback naar het tv-scherm: “Ik heb het prima naar m’n zin in de kerncentra­le”

24 december Twaalf jaar heeft hij erop moeten wachten, maar met de kerstspecial van ‘F.C. De Kampioenen’ is het zover: Rob Teuwen (33) keert terug als Billie, de zoon van Doortje. Zijn korte tv-comeback doet hem evenwel niet hunkeren naar nieuwe kansen. “Ik had er destijds ook vrede mee dat mijn rol als Billie was uitgespeeld”, zegt Rob, “zo groot waren mijn ambities niet om acteur te worden.”