Fans kijken samen naar langverwachte Harry Potter reünie: “Leuk om te zien hoe bepaalde scènes zijn gefilmd”

TV Emotioneel lied over 'den bompa' laat geen enkele Pfaff onberoerd in ‘James de Musical’

Tijdens de realityreeks ‘De Pfaffs’ was ‘den bompa’ meestal te vinden met een pintje in de hand. Vlaanderen omarmde hem meteen en hij werd een echt cultfiguur. Voor de familie Pfaff was hij vooral de grappige, warme bompa waar ze met veel liefde aan terugdenken. Omdat hij zo speciaal was voor de hele familie, kon een eerbetoon in ‘De Pfaffs De Musical’ natuurlijk niet ontbreken.

30 december