‘Family Guy’-personages overtuigen Amerikanen om zich te laten vaccineren in grappig filmpje

In het filmpje zien we hoe hoofdpersonage Peter Griffin - een karikatuur van de typische Amerikaanse huisvader - erover twijfelt om zich te laten vaccineren tegen corona. Daarop legt personage Stewie - een geniale baby - uit waarom vaccins zo belangrijk zijn. De makers van ‘Family Guy’, de in de Verenigde Staten wordt uitgezonden op zender Fox, plaatsten in de beschrijving van het grappige filmpje ook een link naar de organisatie Get Vaccine Answers (www.GetVaccineAnswers.org), die werd opgestart om correcte informatie over corona te verspreiden.