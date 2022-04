‘Familie’ viert de 7.000ste aflevering met een originele zoektocht, kijkmarathon en kookboek vol geheimen

7 keer 7.000

Maar nu is er dus ook nog de 7.000ste episode. Een jubileum dat niet zomaar kan passeren. Op dinsdag 26 april zullen daarom voor het eerst alle 7.000 ‘Familie’-afleveringen exclusief te herbekijken zijn op VTM GO. Een leuke extra voor de fans, die nog eens terug in de tijd willen gaan en een XXL-lange kijkmarathon zien zitten. De tv-makers hebben daarnaast ook nog een originele zoektocht bedacht met een interessante prijs voor de fans. Op dinsdag 26 april zit je maar beter op het puntje van je stoel, want dan gaat het niet alleen om de verhaallijnen. In de aflevering zit het cijfer 7.000 zeven keer verborgen. Het cijfer kan overal opduiken: op een brief, in een telefoonnummer of in een schilderij aan de muur. Wie de verstopte cijfers allemaal opmerkt, kan vervolgens meedoen aan de wedstrijd op vtm.be. Wie daar de beelden herkend, kan een van de vijf winnaars worden, die een exclusieve rondleiding voor twee krijgt met een meet & greet met de acteurs in de tv-studio in Lint.