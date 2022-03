‘Familie’ verwelkomt het gezin van Samira, met nieuwe personages Jamila, Brahim en Ilja

TVDe intrede van het gloednieuwe personage Naima verliep vorige week niet zonder slag of stoot in ‘Familie’. Ze beleefde een stomende avond met Guido (Vincent Banic) en belandde met een overdosis alcohol in het ziekenhuis. Daar bleek dat de jongedame in werkelijkheid Jamila heet, geen 18 maar 15 jaar jong is en bovendien de dochter is van Samira (Belinda Voorspoels). En dinsdag maken we ook kennis met haar broers Brahim en Ilja, gespeeld door acteurs Amine Boujouh uit ‘#LikeMe’ (22) en jong talent Senne Meynendonckx (10).

Het ziet er niet goed uit voor Guido (Vincent Banic), die vrijdagavond door de politie werd opgepakt voor aanranding van de eerbaarheid van een minderjarige. Ondertussen ligt Jamila nog steeds in het ziekenhuis en daar krijgt ze dinsdag bezoek van haar grote broer Brahim en de jongste telg van het gezin Ilja. Terwijl Ilja nauwelijks beseft wat er aan de hand is, maakt Brahim zich duidelijk grote zorgen om zijn zus. De spanning tussen hem en zijn moeder Samira is dan ook duidelijk voelbaar.

“Met deze rol is er voor mij een deur geopend naar een groot avontuur”, aldus Amine Boujouh (Brahim): “Om het in danstermen te zeggen: ik ben heel dankbaar dat ik nu het podium mag delen met de grote jongens. Het is dan ook een zeer spannende ervaring, maar ik word heel goed begeleid door de cast en crew. Op mijn eerste draaidag voelde ik me al meteen thuis. Mijn personage Brahim zet zijn familie op de eerste plek en dat is wel iets waar ik me volledig mee spiegel. Hij is misschien soms wat heftig in zijn manier van beschermen, maar hij heeft zijn hart wel op de juiste plek. Hij is zeker ook niet bang om van zich te laten horen dus dat zal nog voor vonken zorgen.”

Best overweldigend

“De opnames voor Familie zijn heel leuk, ik doe het super graag”, zegt Senne Meynendonckx (Ilja). “De eerste opnamedag was best overweldigend. Ik was onder de indruk van de microfoons, de cameramannen, de crew... Belinda is mijn meter op de set en daar ben ik heel blij mee. Zij was erbij tijdens mijn auditie en dat schept een band. Bovendien is zij mijn ‘Familie’-mama. Met Roel is het altijd leuk, want hij maakt grapjes. Hij stuurt me ook goed bij op de set. Thuis ben ik de oudste, maar bij ‘Familie’ ben ik de jongste. Ze noemen mij dan ook al grappend ‘de kleine’ (lacht). Ik ben heel trots dat ik mee kan spelen in een populaire reeks als ‘Familie’.”

De komst van het nieuwe gezin zal de komende tijd heel wat nieuwe verhalen brengen in ‘Familie’. Terwijl Samira orde op zaken probeert te stellen, ontfermt Benny (Roel Vanderstukken) zich in zijn spiksplinternieuwe mancave over de kleine Ilja. Maar Brahim is duidelijk niet van plan om het voorval tussen Guido en zijn zus Jamila snel te laten rusten.

