‘Familie’ schrapt winterse webserie wegens corona: “Maar genoeg spanning op tv”

Het was in de zomer van 2015 dat VTM met die webseries startte. Een online spin-off van ‘Familie’. Chris Van Tongelen beet de spits af als het hoofdpersonage in ‘De zaak Bart’, dat meteen na de seizoensfinale startte en op VTM GO te volgen was. Daarin kwam aan het licht dat Bart niet was overleden bij een autocrash, maar z’n dood werd geënsceneerd om aan de maffia te ontsnappen. De reacties op die webreeks waren zo overweldigend dat VTM de smaak te pakken had en sindsdien elk jaar een zomerse serie lanceert.