‘Familie’-pionier Erik Goossens duikt op in ‘Thuis’

De agenda van Erik zit de komende tijd goed vol. Eerder deze week werd bekend dat hij Walter Damen zal vervangen in de theaterproductie ‘Assisen IV - De sterrenmoord’, die op 18 juni in première gaat in Theater Elckerlyc. Voor ‘Thuis’ zei hij al eerder dit jaar toe. “Ik was erg gecharmeerd door het aanbod, maar niet echt verrast”, klinkt het. “Ik werd eerder al eens gecontacteerd voor een gastrol en had toen mijn interesse laten blijken, maar de timing kwam me niet uit. Nu is die wel perfect. Ik heb sinds kort een eigen bookings- en managementbureau en wil mijn artiesten het goede voorbeeld geven door meer zelf in the picture te staan. Vandaar dat ik bijna 25 jaar na het einde van mijn groep Leopold 3 onlangs ook een nieuwe single uitbracht: ‘Ooit genoeg’.”