‘Familie’ pakt uit met nieuwe zomerreeks op VTM GO (met Jelle en Brahim in de hoofdrol)

TV ‘Blind Getrouwd Australië’-deelneem­ster stapt uit het programma nadat ze ontdekt dat haar partner een soa heeft

Melissa Sheppard (41) was te zien in het tiende seizoen van ‘Blind Getrouwd Australië’, maar ze werd al eens gecast in een vorig seizoen. Toen besloot ze uiteindelijk om niet meer mee te doen. Ze kwam 10 dagen voor de bruiloft te weten dat haar toekomstige man gezondheidsproblemen had. Dat bleek voor haar een enorm struikelblok, vertelt ze aan Yahoo.