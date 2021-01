‘Familie’ neemt afscheid van Robyn: dit was de laatste scène van Jits Van Belle

“Ik wil er zeker geen klaagzang van maken, maar dat was een domper, ja”, vertelde ze eerder in een interview. “Ik heb altijd het gevoel gehad dat er méér in zat. Robyn is erin gekomen met een knal. Ze was security agent, had een zwarte gordel judo, was bowlingkampioene… een soort superwoman. Maar al snel is ze afgegleden naar de vrouw achter de kookpotten. Ik stond wel veel koteletten te bakken, hé. (lachje) Maar kom, ik vond Robyn wel een tof en positief personage.”