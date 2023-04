Familie krijgt ballon met jeukpoeder (en geld) boven het bed in ‘Wie Zoekt Die Wint’

BV Brecht uit ‘Blind getrouwd’ loopt in tranen marathon uit, na breuk met Dziubi: “Persoon­lij­ke strijd, maar ik haalde de finish”

Met tranen in de ogen en zonder trouwring aan zijn vinger loopt Brecht De Geyter uit ‘Blind getrouwd’ over de finish van de marathon in Rotterdam. Dat doet hij met gemengde gevoelens, vertelt hij op TikTok. “Het was een persoonlijke strijd, maar ik ben over de finish gelopen binnen de vier uur”, schrijft hij. Brecht deed net na de breuk met Dziubi mee aan de marathon. De twee stapten vorig jaar in het huwelijksbootje in ‘Blind getrouwd’, maar ze hebben nu aangekondigd dat ze elk hun eigen weg opgaan.