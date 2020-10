‘Familie’ eindigt met een schot: is Amélie het slachtoffer?

TV Zeemeermin-kos­tuum bezorgde ‘The Masked Sin­ger’-afvaller kopzorgen: “Dit voelt als een dwangbuis”

17 oktober De eerste repetities als Zeemeermin waren geen sinecure voor Kathleen Aerts (42), die vrijdagavond ontmaskerd werd in ‘The Masked Singer’. De ex-K3-zangeres heeft namelijk last van claustrofobie. “Ik was bijna flauwgevallen toen ik dat masker de eerste keer opzette”, vertelt ze in ‘Behind The Mask’.