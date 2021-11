‘Familie’-bedenker niet te spreken over ontslag Gunther Levi: “Die scenaristen hebben van soaps niets begrepen”

TV Goedele Liekens gaat ‘De Bachelor’ presente­ren: “We geven zo snel iemand op, maar ‘perfect’ bestaat niet”

Goedele Liekens (58) is terug. Volgend jaar is ze opnieuw te zien op tv waar ze ‘De Bachelor’ zal presenteren. Daarin gaat Fabrizio Tzinaridis, bekend van ‘Temptation Island’, op zoek gaat naar de ware liefde. Ook in het parlement is de ex-Miss België opnieuw aan de slag. Zo komt er een einde aan de strijd tegen huidkanker waar ze vorig jaar mee werd geconfronteerd.

