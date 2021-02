‘Familie’-actrice Hilde Van haesendonck: “Dankzij de lockdown vonden mijn man en ik elkaar terug”

Een groot deel van jouw carrière was je actief in het theater.

“Voor televisie heb ik vroeger nooit veel tijd gehad, omdat ik met het Mechels Miniatuur Teater en later ’t Arsenaal vaak reisvoorstellingen speelde. Overdag repeteerden we en ’s middags om 4 uur moesten we de bus opstappen om ergens in Vlaanderen te gaan spelen. Soms zelfs in Nederland of Duitsland. Vlak voor ik met pensioen ging, kreeg ik telefoon voor een gastrol in ‘Familie’. Maar ik ben langer dan voorzien blijven plakken, want intussen sta ik al vijf jaar op de set. Jenny is inmiddels een hoofdpersonage. Een mooier compliment kun je jezelf niet wensen, toch?”