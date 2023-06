‘Familie’-acteurs zetten enorme spoiler op sociale media. Of willen ze fans op verkeerde been zetten?

tv “Mannen hier kunnen niet geven wat ik zoek”: boer Robbe uit Zweden zoekt een man in ‘Boer zkt vrouw’

Hij vond in Zweden zijn beloofde land, maar de ware liefde bleef er achterwege. Melkveeboer Robbe Ceelen (29) heeft nood aan een “gedreven” landgenoot en hoopt die te vinden via ‘Boer zkt vrouw’. In dit gesprek vertelt de ambititieuze boerenzoon over zijn verlangens in een partner, zijn coming out, hoe hij woont en wat zijn grootste angst is. “Het is mijn droom om hier in een huisje langs het water oud te worden.”