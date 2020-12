‘Familie’-acteurs sturen de cast van ‘Thuis’ 25 verjaardagskussen

Showbizz Kürt Rogiers en zijn vrouw vieren in alle rust hun twintigste huwelijks­ver­jaar­dag: “Ik hoop Els te overtuigen om onze trouwkle­ren nog eens aan te trekken”

16 december Er liggen een aantal grote jubileums in het verschiet voor Kürt Rogiers. In maart wordt hij 50, volgend jaar werkt hij 25 jaar voor VTM, maar eerst vieren hij en Els komende week hun twintigste huwelijksverjaardag. “Een echt geheim hebben we niet. Een relatie vaart nu eens door woeligere en dan weer saaiere waters. Zolang je elkaar aan het einde maar weer terugvindt.”