‘Familie’-acteur Maxime De Winne weerlegt kritiek op plot rond rolstoelgebruiker: “Wij vinden niks uit dat niet waar is”

TV“Dit is pijnlijk”, “boerenbedrog” en “geeft valse hoop”. Kijkers reageren heftig op de nieuwe verhaallijn rond Quinten in ‘Familie’. De rolstoelgebruiker gaat in de soap deelnemen aan een medisch experiment in de hoop om opnieuw te kunnen lopen. En dat ondanks zijn dwarslaesie. Is zo’n herstel wel mogelijk? Acteur Maxime De Winne (44) dient de twijfelaars van antwoord. “Er zal in ‘Familie’ niks gebeuren wat in het echt ook niet kan.”