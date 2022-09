‘Familie’-acteur Maarten Cop presenteert zijn eerste VTM-programma: “Wist je dat Laura Tesoro behoorlijk ‘hangry’ kan zijn?”

TVVoor de kijkers van ‘Familie’ is hij geen onbekende, maar de rest van het VTM-publiek maakt vanavond kennis met Maarten Cop (22). In ‘Het jachtseizoen’ maakt jonge acteur, dankzij ‘Hoodie’ te zien in meer dan 70 landen, zijn debuut als presentator. “Ik zeg: alles pakken en gaan!”

In ‘Familie’ speelt hij nu een klein jaar IT-student Jelle Van den Bossche en voordien was Maarten Cop ook te zien in de onlinereeksen ‘WTFock’ en ‘Hoodie’, maar vanavond beleeft de jonge acteur zijn debuut als zichzelf. In het nieuwe ‘Het jachtseizoen’ stelt hij samen met Laura Tesoro (26) en Jamie Lee Six (24) alles in het werk om BV-duo’s bij de lurven te grijpen. Tikkertje voor gevorderden, zeg maar.

“Het klopt dat we de vluchtende BV’s aan het einde moeten aantikken, maar het gaat toch net iets verder dan dat”, lacht Maarten. “Samen met Laura en Jamie-Lee krijgen we in een busje elke tien minuten de locatie van ‘de bandieten’ doorgestuurd. De jacht is dan geopend, tenzij ze hun ‘offlineknop’ indrukken waardoor we tien minuten geen informatie krijgen. Héél enerverend op zo’n moment, maar het is fantastisch om dit met Laura en Jamie-Lee te doen. Ik kende hen vooraf eigenlijk niet, maar we zijn echt vrienden geworden. Zo ben ik te weten gekomen dat Laura behoorlijk ‘hangry’ kan zijn als ze honger heeft, en dat Jamie-Lee ook in het echte leven letterlijk geen seconde ophoudt met praten (lacht).”

Maarten Cop in 'Het jachtseizoen'.

Life changing

‘Het jachtseizoen’ is de eerste presentatieklus voor de jonge Antwerpenaar, want eigenlijk is Cop is een acteur. Hij volgde les aan kunsthumaniora in Antwerpen, maar al tijdens de middelbare school werd hij gecast in de bekroonde jongerenreeks ‘WTFock’. Zijn eerste hoofdrol speelde hij in de Ketnet-reeks ‘Hoodie’, dat ondertussen verkocht is aan Amazon Prime en te zien is in meer dan 70 landen. Een droom die uitkwam, want hij combineerde er zijn grootste hobby parkour (een Franse sport waarbij je zo stilistisch mogelijk vooruit beweegt in een stedelijke omgeving) met zijn passie voor acteren.

“Momenteel is parkour wat op de achtergrond verdwenen wegens de drukte, maar dat was inderdaad het ultieme”, zegt Maarten Cop. “Niet te onderschatten ook, soms was je compleet uitgeput door het sporten en moest je daarna nog tien scènes opnemen.” Life changing was die reeks in ieder geval voor de jonge twintiger, want naast zijn doorbraak leverde het hem ook een vriendin op. Stefanie (26) figureerde in de reeks waarin hij de hoofdrol speelde. Een uitnodiging voor een drankje na de opnames leidde tot een relatie die nu al drie jaar duurt.

Problemen met de fles

Voor een jong publiek is Maarten Cop dus allang geen onbekende meer, maar het grote publiek leerde hem vorig najaar kennen als de verlegen, sukkel-in-de-liefde-student Jelle in ‘Familie’. “Ik merk dat verschil in kijkcijfers wel”, zegt Maarten. “Van online reacties blijf ik weg, maar op straat word ik veel vaker aangesproken. ‘Ben je weer aan het drinken, ja?’, zeggen ze dan. (lacht) Jelle had vorig seizoen nogal wat problemen met de fles. (knipoogt)”

Maarten Cop als Jelle in 'Familie'.

Waar hij zijn blitzcarrière tot slot naartoe ziet evolueren? “Mijn grote passie blijft acteren, maar op dit moment ben ik vooral aan het ontdekken wat ik graag doe. Ik ben heel blij met de kansen die ik krijg en laat die aan de lopende band voorbijkomen. Ik zeg: alles pakken en gaan! (lacht)”

‘Het jachtseizoen’, donderdag om 20.35 uur op VTM.

