TVDe ondertitel van de nieuwe VTM-fictiereeks ‘Fair Trade’, ‘Iedereen is de weg kwijt’, zegt alles. In ‘Fair Trade’ volgen we Walter ‘Wally’ Wilson en Robin De Rover, resp. commissaris en hoofdinspecteur van de Cel Drugs van de federale politie én twee penozebazen: Patrick Paternoster, ‘de Pater’, en Bob ‘ Martino’ Martens.

Wilson is een niet onsympathieke macho, een womanizer met een grote bek en een klein hartje. De Rover is een intelligente, mysterieuze lesbienne, een controlefreak. Ze vormen een opmerkelijk onafscheidelijk duo, ook al hebben ze zo goed als niks gemeen. Ze kibbelen constant, maar vullen elkaar perfect aan.

Wilson en De Rover zijn ooit met veel inzet en nobele idealen aan hun carrière bij de politie begonnen, maar zagen te dikwijls maandenlang intensief en gevaarlijk speurwerk verloren gaan door in hun ogen irrelevante procedurefouten, handigheidjes van dure advocaten en dubieuze beslissingen van wereldvreemde rechters. Ze zijn buiten de lijntjes beginnen kleuren. Steeds meer, steeds vaker. Wilson en De Rover werden daardoor binnen het politiekorps ook letterlijk partners in crime. Ze tippen criminelen over op stapel staande politieacties en laten zich daar stevig voor betalen.

Het gaat daarbij niet om de grote georganiseerde misdaad en dus evenmin om immense bedragen, maar gemakkelijk geld verdienen went snel. Wilson is dan ook nog eens verslavingsgevoelig (vrouwen, drank, drugs…) en dat maakt hem onberekenbaar. Hij neemt steeds meer en grotere risico’s. Zo deinst hij er niet langer voor terug om drugsdealers en pooiers te chanteren, af te persen en bendes tegen elkaar uit te spelen.

Van topcast gesproken...

Robin De Rover (Ella June Henrard). Is de jongste hoofdinspecteur van de Cel Drugs en de vaste partner van Walter Wilson. Ze is intelligent en koelbloedig en heeft door hard te werken een blitzcarrière gemaakt. Ze is streefwise, hard en cynisch, maar honds loyaal.

Walter (Wally) Wilson (Kevin Janssens). Leidt als commissaris een afdeling van de Cel Drugs van de federale politie. Het drugsmilieu en de – handel hebben voor hem geen geheimen meer. Wilson is zijn geloof in het rechtssysteem kwijt. Hij zal zelf wel bepalen wat kan en niet kan en wat al dan niet rechtvaardig is.

Patrick Paternoster (Peter Van den Begin). Hij combineert drugshandel,pooierschap en heling en leidt een kleine lokale misdaadorganisatie. Paternoster is geen doetje en hij deinst er niet voor terug om geweld te (laten) gebruiken,

Frank Slaets (Axel Daeseleire). Slaets is eveneens commissaris bij de Cel Drugs. Hij is een ambitieuze hardliner binnen het korps, een competitiebeest.

‘Fair Trade’ vanaf vanavond op VTM, om 22.05 uur.

