Fabrizio werd doelwit van spot na ‘De Bachelor’: “Ik kreeg zelfs doodsbedreigingen”

TV STREAMING­TIP. ‘Shining Girls’: “Geen whodunit, maar een ‘howdunit’”

Ze zou naar eigen zeggen dolgraag een keer in een romantisch drama of een billenkletsende komedie spelen, maar sinds Elisabeth Moss in ‘The Haindmaid’s Tale’ laat zien wat ze voor elkaar krijgt in gitzwarte thrillers, ziet het er niet meteen naar uit dat ze snel een uitnodiging van romcom-koning Adam Sandler in de bus zal krijgen. Ook in deze driedelige minireeks, ‘Shining Girls’, is het lachen de Golden Globe-winnares al snel vergaan.

2 mei