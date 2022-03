Fabrizio trekt zijn conclusies na het bezoek van zijn ouders: "Heeft veel duidelijk gemaakt”

TV RECENSIE. ‘The Last Days of Ptolemy Grey’: “Een hartroeren­de strijd tegen de klok”

In ‘The Last Days of Ptolemy Grey’ kruipt acteur Samuel L. Jackson in het woelige hoofd van een eenzame man met dementie. Het zilveren lijntje: dankzij een medisch experiment komen zijn herinneringen tijdelijk terug en neemt hij u mee op een meeslepende tocht richting verlossing en vergelding. Of u deze poëtische Apple TV+-reeks vol verrassende vriendschappen en flashbacks naar een vergeten verleden moet opslokken? Evelien Delgouffe zoekt het in onze Kijkgids voor u uit.

14 maart