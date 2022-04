Fabrizio deelt zijn finale roos uit in ‘De bachelor’: “Benieuwd wat de toekomst voor ons in petto heeft”

TVOp woensdag was het moment van de waarheid eindelijk aangebroken in ‘De Bachelor’. Na een wekenlange zoektocht naar de liefde bleven er uiteindelijk nog twee dames over: Madieke (28) en Margaux (22). Maar aan wie schonk Fabrizio Tzinaridis (30) vanavond zijn finale roos?

In de laatste aflevering mochten Madieke en Margaux nog eens op bezoek bij de ouders van Fabrizio. Dat Margaux bij de laatste twee kandidaten zat, kwam voor de moeder en vader van de bachelor niet als een verrassing. “Ik denk dat zij er nog bij is. Benieuwd of ik gelijk krijg.” Margaux’ ontmoeting met de ouders van Fabrizio is uiteindelijk ook goed verlopen. “Het was echt heel fijn”, klonk het oprecht. Ook de breedgeschouderde half-Griek was enthousiast. “Ik heb vandaag een andere Margaux gezien. Ze heeft heel leuke eigenschappen.” Alleen de ouders van Fabrizio hadden nog één bedenking: “Het is een aangenaam meisje, maar wel een beetje jong.” Madieke mocht als tweede op bezoek bij de ouders van Fabrizio. Opnieuw een fijn weerzien. “Ik had een vermoeden dat het Madieke. Zij is echt wel zijn type”, klonk het bij de moeder van Fabrizio. En ook de bachelor zelf had er een goed gevoel bij. Met Madieke heeft hij naar eigen zeggen een iets “duidelijker toekomstperspectief”.

In de aflevering van vanavond kwam Fabrizio ook nog terug op het veelbesproken moment uit de vorige aflevering. Toen is gebleken dat hij de laatste drie kandidates (Margaux, Madieke en Sanne) wel heel intiem had leren kennen. “Vrijen is een must voor me. Het helpt me om uit te zoeken wie het best bij me past. Wil je me dat kwalijk nemen? Be my guest.”

Heftig avontuur

Margaux en Madieke kijken alvast positief terug op het hele avontuur. Al geven beide dames toe dat redelijk heftig is geweest. “Ik heb gevoelens ervaren die ik nog nooit eerder heb ervaren”, aldus Margaux. En ook Madieke had bepaalde zaken niet zien aankomen. “Je leeft echt een beetje in een was.” Dat net deze twee dames in de finale stonden, was volgens de bachelor wel geen toeval. “Ze wisten mij keer op keer te verbazen. Nadat ik mijn geloof verloren was, gaven zij mij beetje bij beetje weer hoop.” Het uitdelen van de finale roos zou dan ook geen makkelijke klus worden.

Na lang nadenken schonk Fabrizio zijn laatste roos aan de Nederlandse sportcoach Madieke. Deze laatste kreeg een streepje voor nadat ze al bij al positief reageerde op Fabrizio’s intieme kennismaking met de andere dames. “Zo toont ze dat ze kan omgaan met de vele aandacht die ik van andere vrouwen krijg in het dagelijkse leven.” Daarnaast wist Madieke ook beetje bij beetje het hart van Fabrizio te veroveren. “Ik krijg maar geen genoeg van je. Ik ben benieuwd naar wat het leven nog allemaal in petto heeft voor ons.” Tijdens de finale van ‘De Bachelor’ koos de tattookoning dus voor de meest optimistische en betrouwbare dame van de hoop. Al durfde zij zich toch kritisch uitlaten toen ze de laatste roos kreeg. “Je hebt met verschillende kandidates seks gehad en daar moeten we eens goed over praten”, klonk het vastberaden. Of dat gesprek er uiteindelijk gekomen is, is niet duidelijk.

