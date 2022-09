‘Extreme Makeover Vlaanderen’ krijgt eerste trailer: “Ik wil een knuffel”

Showbits Seksuologe Lotte Vanweze­mael niet langer matchmaker in 'Blind Getrouwd': "Heel jammer, maar ik mocht niet meer"

Kijkers van ‘Blind Getrouwd’ hebben het al gemerkt: seksuologe Lotte Vanwezemael is er niet meer bij. Het expertenteam krijgt voortaan versterking van Ingeborg. Lotte zit nu exclusief bij Play4. In haar laatste seizoen koppelde ze nog wel succesvol Candice en Marijn. Maar na twee jaar is het sprookje tussen die twee uit. Tot verbazing van velen. Ook Lotte was verrast, vertelt ze aan Jarne in een nieuwe Showbits.

11 september