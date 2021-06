Extra suspense en emo in finaleweek: nog een moord en nu ook een gijzeling in ‘Thuis’

Showbizz ‘Thuis’-ac­teur Jeroen Lenaerts had moeite om een eigen identiteit te vinden: “De overgang naar de volwassen­heid heb ik moeilijk verteerd”

16:16 Of hij gelooft dat het opperste geluk bestaat? “Natuurlijk!” zegt Jeroen Lenaerts (38), de acteur die in ‘Thuis’ Tim Cremers speelt. “Het is iets wat maar enkele seconden duurt, denk ik. Het is iets heel vergankelijks. Maar als je het beleeft, dan besef je het wel. Mijn vriendin en ik gaan bijvoorbeeld heel graag met de auto op vakantie. We vinden het bijzonder fijn om naar het zuiden te rijden. We zetten dan mooie muziek op en soms besef je, al rijdend, bij het horen van een bepaald liedje, dat je samen écht aan het genieten bent. (pauzeert even) Dat je gelukkig bent. Zo klein is het vaak in mijn geval. Ik heb niet veel meer nodig dan dat om gelukkig te zijn. En zo’n geluksmomentje keert later soms nog eens terug; als je datzelfde liedje jaren nadien nog eens op de radio hoort en het je terugbrengt naar die autorit naar het zuiden. Zalig is dat.”