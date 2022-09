Experts geven William Boeva gelijk in ‘Down the road’-discussie: “Een echt rolmodel doet gewoon z’n job, zoals de weervrouw van de BBC”

TV“‘Down the road’ is een warm programma, maar het helpt ons niets vooruit.” William Boeva wond er woensdag geen doekjes om: hij vindt dat de zenders mensen met een beperking enkel in beeld brengen ‘als een bron van feelgood’. En de experts geven hem gelijk: “Hoe vaak hoor je iemand met een beperking een mening geven over het klimaat of de oorlog in Oekraïne?” Op de echte doorbraak - een schermgezicht met een beperking - is het nog wachten. Als het aan de VRT ligt, nog hoogstens één jaar.