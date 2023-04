‘Expeditie Gooris’ trekt voor derde seizoen naar Japan: “De ultieme droombestemming van Sam”

TVDe familie Gooris gaat opnieuw op reis. In een nieuw seizoen van ‘Expeditie Gooris’ trekken Sam (50), zoon Kenji (21), dochter Shania (22) en Kelly Pfaff (45) naar Japan. Het wordt een speciale vakantie, speciaal voor vijftigste verjaardag van Sam. “Het is zijn droom om naar Japan te gaan”, vertelt Kelly aan ‘Het Nieuwsblad’.

Het gezin vliegt deze zomer naar de andere kant van de wereld. Japan is dan ook dé ultieme droombestemming van Sam, die op tien april vijftig jaar is geworden. “Ik had al een groot budget voor een verjaardagsfeest. Dat gaat hij zeker willen, dacht ik. Tot hij vertelde dat hij liever zijn droom wilde zien uitkomen: een trip naar Japan. Door de centen nu daaraan te besteden, kunnen we dat waarmaken”, legt Kelly uit aan ‘Het Nieuwsblad’.

De route van de bijzondere reis ligt inmiddels min of meer vast. Goed voor 1.060 kilometer aan plezier in Japan. Kelly is momenteel wel nog aan het puzzelen met de planning. Ze bereidt zich goed voor door te bekijken welke activiteiten de familie zeker wil gedaan hebben. “We zijn uiteenlopende karakters, elk met z’n eigen voorkeur. De een relaxt graag, een ander houdt van avontuur. En nog een ander heeft graag iets te doen, maar het moet niet veel langer dan een halfuur duren”, klinkt het in ‘Het Nieuwsblad’.

In het eerste seizoen van ‘Expeditie Gooris’ reisden de vier door Europa. Sam, Kenji, Shania en Kelly hielden destijds halt bij plekken die voor hen belangrijk waren. Zo bezochten ze onder meer Duitsland, Italië en Kroatië. Voor het tweede seizoen trokken ze naar de westkust van de Verenigde Staten. Het derde seizoen, dat plaatsvindt in Japan, zal te zien zijn in het voorjaar van 2024.

In totaal gaat het kwartet vijf keer op familiereis. Maar dat wil daarom niet automatisch zeggen dat elke vakantie wordt gevolgd door een tv-ploeg. “Voor Sam en mij is dat evident, het is een deel van de job. Maar Kenji en Shania mogen telkens een half jaar op voorhand beslissen of ze er camera’s bij willen of niet”, aldus Kelly.

