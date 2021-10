'Expeditie Gooris’ brengt Sam en zijn gezin naar Salzburg: “Wat is er daar nu speciaal aan?”

TV An Lemmens gechar­meerd door Gentse rocker en duo zet de boel in vuur en vlam in ‘Belgium’s Got Talent’

1 oktober Opvallendste passant in de vijfde auditieronde van ‘Belgium’s Got Talent’? Ruige rocker Wilk (41) uit Gent. Hij ontroert iedereen met zijn zelfgeschreven nummer en zijn bijzonder verhaal, en zet daarbij An Lemmens in vuur en vlam. Al was de act van Saar en Ruslan nog iéts vuriger.