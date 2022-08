Exen én familie van Armie Hammer doen boekje over hem open in nieuwe docu: “Hij is een monster”

Courtney Vucekovich en Julia Morrison, twee ex-vriendinnen van Armie Hammer, vertellen over hun schrikwekkende ervaringen en vermeend misbruik door de acteur. “Hij zei me dat hij 100% een kannibaal was. Dat hij me wilde opeten. Hij zei ook dat hij mijn naakte lichaam ‘s nachts aan een paal wilde binden, zodat vreemden seks met me konden hebben. Zo zou ik dan mijn liefde en trouw voor hem bewijzen.”