Exclusieve beelden tonen het huwelijk van boer Charel: Paul Jambers blikt terug in ‘Back to the 90s’

TV Valt het plan van de BV’s in ‘Het jachtsei­zoen’ in het water? “Laat Chris en Guga niet toe op jullie boot”

Het is geen gemakkelijke opdracht voor de bekende koppen. In het VTM-programma ‘Het jachtseizoen’ slaan telkens twee BV’s samen op de vlucht, terwijl ze uit de klauwen van de drie jagers, Laura Tesoro, Jamie-Lee Six en Maarten Cop, proberen te blijven. ‘Tegen de sterren op’-acteurs Chris Van Espen en Guga Baùl gooien het bij hun aanpak over een andere boeg, letterlijk dan. Slagen ze erin te ontsnappen via een boottochtje?

8 september