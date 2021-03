Exclusieve beelden: ‘Flikken BXL’ toont arrestatie van Hongaars parlementslid na seksfeestje

De filmploeg was eind december vorig jaar op pad met een interventieteam van de Brusselse lokale politie, toen er een melding binnenkwam over een lockdownfeest in de Steenstraat, in het centrum van Brussel. Onderweg daarnaartoe kwamen ze collega’s tegen die in de buurt een verdachte aan het arresteren waren. Een getuige had gezien dat de man uit het raam van het appartement in de Steenstraat was geklommen, en zich had laten zakken langs de regenpijp.