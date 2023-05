Exclusief binnenkijken in het Vlaamse appartement naast dat van Kanye West met prijskaartje van 1.575.000 euro

TV “Is het de moeite om zo hard te crashen voor een tv-programma?”: Francisco Schuster blikt terug op loodzware 'Special Forces’

Je zou het Francisco Schuster (21) - Yemi in ‘#LikeMe’ - niet aangeven, maar de acteur kampt al jarenlang met faalangst. Z’n deelname aan ‘Special Forces: wie durft wint’ zorgde in z’n omgeving dan ook voor heel wat gefronste wenkbrauwen. “Mijn mama was erg bezorgd”, zei hij bijvoorbeeld. Niet geheel onterecht, want Francisco koos er uiteindelijk halverwege de derde aflevering voor om het programma te verlaten. In ‘Dag Allemaal’ legt hij uit waarom hij die keuze maakte, en vertelt hij waar die faalangst vandaan komt. “Op het einde van de tweede dag bereikte ik mijn breekpunt.”