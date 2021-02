Excentrieke schilder opent tweede seizoen ‘Don't Worry Be Happy’: "Waarom paté kopen als hondeneten even lekker is?

TVOoit verdiende hij bakken geld, maar na een knoert van een drankprobleem moet Floris Smet (60) zich tegenwoordig tevreden stellen met een bescheiden uitkering. In het tweede seizoen van ‘Don't Worry Be Happy' krijgen we een inkijk in het leven van de excentrieke schilder. "Waarom zou je paté kopen als hondeneten net zo goed smaakt?"