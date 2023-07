Ex-VTM-nieuwsanker Ingrid De Putter (66) onverwacht overleden

tv ‘Familie’-ac­teurs zetten enorme spoiler op sociale media. Of willen ze fans op verkeerde been zetten?

Verdwijnt acteur Yanni Bourguignon (25) uit ‘Familie’ en overleeft zijn personage Cédric de seizoensfinale, waarin hij levend begraven werd, dus niet? Zijn collega-acteur Maarten Cop (23), Jelle in de serie postte, al dan niet per ongeluk, een foto op Instagram met in de achtergrond een boodschap over het afscheid van Yanni. Een enorme spoiler of een grapje om de fans op het verkeerde been te zetten? Alleszins werd de post intussen verwijderd.