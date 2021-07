Ex-vrouw Mr. Big keert terug in reboot ‘Sex & The City’

TVSlecht nieuws voor Carrie Bradshaw, het personage dat gespeeld wordt door Sarah Jessica Parker (56) in de ‘Sex & The City’ reboot ‘And Just Like That...’, omdat een van Carrie’s grootste rivales terugkeert naar de serie. Natasha, de vrouw met wie Carries grote liefde Mr. Big trouwde voordat zij uiteindelijk samen kwamen, keert terug naar de set en zal ongetwijfeld voor commotie zorgen. Bridget Moynahan (50), de actrice die Natasha speelt, werd door meerdere omstanders gespot bij de opnames. Dat meldt Page Six.